Elle n'aurait pas dû traiter le chauffeur de «sale Arabe»

L'actrice française Hafsia Herzi a été condamnée à une amende de 500 euros et une autre de 800 euros avec sursis suite à une altercation le 29 novembre 2017 avec un chauffeur de VTC. Furieuse après que l'homme ait refusé son changement d'itinéraire, elle l'avait traité de «sale Arabe» par message.

La cour d'appel de Pari a jugé ces propos «outrageants» et n'y a vu «ni humour ni second degré». La jeune femme de 32 ans d'origine algérienne et tunisienne s'était défendue en indiquant qu'une telle injure entre deux personnes ayant des origines similaires ne constituait dans son esprit pas une insulte raciste.

Un argument que n'a pas retenu la justice française. Relaxée en première instance, l'actrice césarisée pour sa prestation dans «La Graine et le Mulet» devra donc bien payer 500 euros de dommage et intérêts à la victime. Selon elle, le chauffeur concerné n'avait qu'une seule idée en tête en entamant cette procédure: se faire de l'argent.

(th/L'essentiel)