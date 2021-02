Le chanteur Mika a été récemment endeuillé

Mika a fait une révélation plutôt inattendue, dans Le Parisien ce vendredi. Alors que le chanteur de 37 ans évoquait la diffusion (sur France 5 vendredi) de son concert enregistré mi-décembre 2020 à l’Opéra royal de Versailles, il a confié que c’était, ce jour-là, la dernière fois que sa maman l’avait vu sur scène avant qu’elle ne décède.

«Toute ma famille était présente à ce concert et même ma mère, qui m’a formée, était là, en chaise roulante. D’une certaine manière, je faisais ce concert pour elle… elle est partie peu de temps après», a raconté sobrement Mika. L’interprète des tubes «Grace Kelly», «Relax, Take It Easy» ou encore «Elle me dit» a ajouté que sa maman, Joannie Penniman, devait «certainement être fière» de l’homme qu’il est devenu.

«Elle m’a légué la même exigence. Ne jamais céder à la facilité, continuer à défricher de nouveaux horizons créatifs. C’est ce qu’elle m’a transmis», a encore ajouté Michael Holbrook, au civil, sans toutefois s’épancher davantage sur son deuil. Closer rappelle que le chanteur avait évoqué en 2019 les soucis de santé de sa mère. Elle souffrait d’un cancer au cerveau qui avait nécessité une lourde opération et de nombreuses sessions de chimiothérapie. Il se pourrait donc bien que le crabe ait finalement eu raison de Joannie Penniman.

(L'essentiel/fec)