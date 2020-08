De quel chanteur Clara Luciani est-​​elle le sosie?

Même frange, mêmes cheveux longs raides et bruns et traits du visage étrangement similaires: Clara Luciani et Francis Lalanne à ses débuts pourraient presque être confondus. La chanteuse de 28 ans s’est amusée de sa ressemblance avec son confrère de 62 ans dimanche 9 août 2020 sur Instagram en posant avec une pochette d’un vinyle de Lalanne datant du début des années 1980.

«Tape SOSIE ou FAUX et décide de mon sort», a écrit Clara. Un peu plus tard, elle a posté un montage d’une photo d’elle et d’une de Francis Lalanne et a directement interpellé l’artiste dans sa story: «Faut qu’on parle», a-t-elle écrit. Pour le moment, l’interprète d’«On se retrouvera» n’a pas répondu à la chanteuse.

(L'essentiel/jfa)