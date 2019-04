Daniel Portman harcelé à cause de son rôle

Jouer le rôle d'un Casanova dans une série à succès peut avoir de sacrées conséquences. Daniel Portman, qui incarne Podrick Payne dans «Game of Thrones», en sait quelque chose. Dans un épisode de la saison 3, on découvrait que le jeune écuyer avait été gâté par la nature. En plus, il était si performant au lit que les trois prostituées qui avaient couché avec lui avaient refusé d'être payées, tellement elles avaient pris du plaisir avec lui.

Cette scène aura marqué de nombreuses téléspectatrices, au grand dam du comédien de 27 ans qui est devenu, à leurs yeux, un véritable dieu du sexe. Certaines qui ont pu l'approcher ont carrément dépassé les limites en lui touchant l'entrejambe. «J'ai été agrippé par tellement de femmes d'âge mûr, confie Daniel au magazine Esquire. Qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr je leur dis de ne pas faire ça».

L'artiste se dit très étonné que ces femmes, pourtant matures, ne soient pas capables de faire la différence entre le personnage qu'il incarne et la réalité. «Les gens sont fous avec ça. Et ce n'est pas cool du tout», déplore-t-il. Le Britannique est malgré tout ravi d'avoir incarné Podrick dans la fiction. Son personnage a eu plus de chance que son acolyte, Theon Greyjoy, lui aussi bien membré. «L'un des deux a eu son pénis coupé et l'autre est considéré comme un étalon venu de nulle part», se réjouit-il.

(L'essentiel)