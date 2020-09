Les jumelles de Madonna chantent... Lorie

Les francophones souffrent toujours d'un complexe d'infériorité quand il s'agit de musique. Et bien, sachez qu'on peut être la progéniture de la plus grande star de la pop américaine et chanter... en français! Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, Madonna montre ses petites jumelles adoptées au Malawi, Estere et Stella, 7 ans, chanter «I Love You» de Lorie. Une chanson sortie sur le premier album de la Française, «Près de toi» (2001).

Les petites filles doivent prendre des cours de français car elles interprètent la chanson sans une once d'accent. Et ce n'est pas la première fois qu'elles chantent dans la langue de Molière: en janvier dernier, Madonna publiait une vidéo où on voyait les fillettes se déhancher sur «Djadja» d'Aya Nakamura.

La séquence a en tout cas ému Lorie: «À leur âge, c’est moi qui chantais et dansais sur les chansons de leur maman!!!», a écrit la toute fraîche maman sur son compte Twitter.

Estere et Stella, les filles de @Madonna , chantent une de mes chansons !!!

À leur âge, c’est moi qui chantais et dansais sur les chansons de leur maman !!!

????https://t.co/rPAzMFldaD — Lorie Pester (@LoriePester) September 30, 2020

