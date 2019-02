«Après ces tournages, j'aimerais lever le pied»

Après avoir enchaîné les succès au box-office, l'Américain de 39 ans a prêté sa voix au héros de la version originale de «The Lego Movie 2», actuellement sur nos écrans.

Il paraît que c'est votre fils qui vous a encouragé à accepter de travailler sur ce deuxième «Lego Movie...»

Chris Pratt: Jack a hurlé de joie quand je lui ai dit que papa allait à nouveau prêter sa voix au héros de ce film d'animation. Le plus cool, c'est qu'il le trouve encore plus réussi que le premier.

Comment planifiez-vous vos visites depuis que vous avez divorcé de sa mère?

Mon fils est ma priorité, donc je planifie tout mon temps de libre en fonction de sa scolarité et de ses vacances. Anna (NDLR: l'actrice Anna Faris) et moi avons gardé d'excellents rapports et nous savons que l'amour que nous avons pour Jack est plus important que tout.

Vous êtes aussi fiancé avec Katherine, la fille d'Arnold Schwarzenegger. Est-ce que le mariage est pour bientôt?

La date n'est pas fixée car il y a mille et une choses à préparer, mais j'espère rapidement. Je tiens à faire les choses en règle. C'est pour cela que je voulais l'accord de ses parents avant de lui demander sa main.

Est-il vrai que vous aviez tout de même peur de la réaction de son père, Arnold?

Impossible de ne pas avoir l'image de «Terminator» en tête la première fois que l'on rencontre Schwarzie. Oui, j'étais intimidé, je le reconnais, mais a priori il ne s'en est pas rendu compte... Je dois être un bon comédien (rires).

Comment voyez-vous votre prochaine décennie?

Dans un ranch, avec Katherine, des enfants et faire des balades en forêt et des excursions. Il est question de bientôt lever le pied. Je n'ai pas arrêté de tourner ces cinq dernières années parce que les propositions étaient trop belles pour les refuser. Pour «Jurassic Park», «Guardians of the Galaxy» ou même «Lego Movie», je ne pouvais pas dire non. Lorsque je passerai le cap des 40 ans, je pourrai plus facilement refuser de tourner pour privilégier ma vie intime.

