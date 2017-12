Le harceleur de Katy Perry a été arrêté

Cette fois, Pawel Jurski ne pourra plus importuner Katy Perry. Ce fan de 37 ans a été arrêté mercredi par la police après avoir essayé de monter sur la scène du concert que donnait la star à Miami. Il a été jugé dès le lendemain pour répondre de ses actes. Quand on lui a demandé s'il était capable de faire du mal à son idole, le Polonais aurait répondu: «Je ferais ce qu'il y a à faire pour être avec Katy Perry.»

Selon TMZ qui s'est procuré le rapport de police, le déséquilibré a suivi la chanteuse américaine sur six dates de sa tournée. À chaque fois, il a tenté de rentrer en contact avec elle. En septembre, il l'aurait aussi poursuivie dans un restaurant, à Chicago. Désormais, Pawel Jurski n'a plus le droit de s'approcher de Katy Perry. Il a dû remettre son passeport aux autorités et restera pour le moment sous les verrous. Sa caution a été fixée à 34 000 dollars.

(L'essentiel/lja)