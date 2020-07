Ce cliché de Cara et Kaia qui met le feu aux poudres

Et si Kaia Gerber avait remplacé Ashley Benson dans la vie et le cœur de Cara Delevingne? C’est la folle rumeur qui a commencé à courir ces derniers jours, après que les deux jeunes femmes ont été photographiées dans les bras l’une de l’autre à une manifestation Black Lives Matter, à Los Angeles.

Sur les clichés, publiés par le «Daily Mail», on peut voir Cara, 27 ans, et Kaia, 18 ans, se prenant par la main, serrées l’une contre l’autre et se tenant par la taille. Les deux top s’étaient déjà montrées proches au mois de juin dans un autre rassemblement du mouvement Black Lives Matter.

La Britannique Cara Delevingne s’est séparée de l’actrice américaine Ashley Benson au mois d’avril après deux ans de relation. Quant à Kaia Gerber, fille de Cindy Crawford, elle a été en couple quelques mois avec Pete Davidson. Ils ont rompu en décembre dernier.

(L'essentiel/jfa)