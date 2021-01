La petite-​​fille de Johnny dans les bras de Kendji

Le chanteur aurait pu choisir une jolie figurante comme il en existe des milliers mais il ne voulait qu'elle: «J'ai chanté avec son grand-père, c'était un grand moment pour moi (...) C'est pour ça que je voulais vraiment Ilona Smet sur ce clip», a confié Kendji Girac à nos confrères de M6. «Elle ressemble vraiment à la fille que je voulais, assez parisienne, classe, jolie», raconte le chanteur visiblement sous le charme.

Sa jolie balade, qui passe actuellement en radio, parle d'une histoire d'amour, dans laquelle s'est glissée Ilona Smet, 25 ans, fruit des amours de David Hallyday et Estelle Lefébure. «J'ai vu mes parents, mes grands-parents faire et donc ça s'est fait tout naturellement», sourit celle qui est d'abord mannequin. «Je suis plus à l'aise en jouant un rôle qu'en étant moi-même». Mais elle n'est pas prête pour autant à se lancer dans la chanson: «Non non, je chante pour moi-même dans ma douche», s'exclame-t-elle. Et pourquoi pas le cinéma?

«J'ai vu qu'Ilona avait des talents d'actrice. Je tiens à le dire», a rapporté Kendji Girac. «Tout à l'heure sur le pont, tu m'as bluffé avec ton petit regard très triste, les petites larmes, et j'ai vu couler la larme». Si leur complicité est réelle, que les fans ne s'emballent pas, ils sont désormais amis, en tout bien tout honneur, Ilona Smet filant le parfait amour avec Kamran Ahmed depuis 2003. Le clip sortira le 1er février prochain.

