Ivre, l'acteur Kit Harington se fait sortir d'un bar

Le premier week-end de 2018 a dû avoir un goût de gueule de bois pour Kit Harington. Et si ce n'est pas le cas, c'est que l'acteur sait comment éviter d'être malade après une cuite. Parce que le Britannique de 33 ans en a pris une belle, vendredi à New York.

Comme le rapporte TMZ, celui qui incarne Jon Snow dans «Game of Thrones» a passé une soirée très alcoolisée dans un bar de la Grosse Pomme et a fini par être expulsé de l'établissement après avoir importuné des clients qui jouaient au billard. En s'approchant d'eux, il a frappé la table et s'est emparé de plusieurs queues, selon un témoin de la scène cité par le site américain.

Les employés du bar ont demandé à Kit Harington de s'en aller, ce qu'il a fait... pour mieux revenir quelques minutes plus tard. Il a alors été traîné dehors.



(L'essentiel/jfa)