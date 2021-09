Kourtney et Megan font monter la température

Chez les Kardashian, le business est une affaire de famille. Pour la dernière campagne de sa marque de sous-vêtements sculptants Skims, Kim Kardashian a frappé fort en faisant poser sa sœur Kourtney en compagnie de sa grande copine Megan Fox. Une série de photos sexy qui affolent le Net depuis leur publication mercredi. Photographiées par Donna Trope, les deux Américaines, qui ne se lâchent plus depuis quelques mois, enchaînent les poses lascives pour promouvoir l’élargissement de la gamme des basiques en coton.

Sortie en 2019 pour la première fois, cette collection propose désormais 26 modèles (soutien-gorge, strings, culottes, shortys, T-shirts, débardeurs, leggings et bodys) composés à 90% de coton et disponibles dans une dizaine de couleurs, selon les modèles. «Skims comprend ce que les femmes veulent porter pour se sentir sexy et avoir confiance en elles, confie Megan Fox dans un communiqué de presse. J’ai adoré poser pour cette campagne avec Kourt, on s’est vraiment bien amusées.»

Une marque qui monte

Fondée en 2018 par Kim Kardashian, Skims propose des sous-vêtements gainants. Leur particularité? Ils sont disponibles dans un éventail de tons s’adaptant aux différentes carnations de la peau et les tailles vont du XXS au 4X. Un atout marketing que la star de la télé-réalité et entrepreneuse a su faire fructifier grâce aux réseaux sociaux, à ses sœurs, ses plus fidèles égéries, et à d’autres célébrités comme Kate Moss qui a posé pour la marque en juillet dernier.

Preuve que les sous-vêtements de Kim Kardashian ont su s’imposer, Skims a été l’un des sponsors de l’équipe féminine américaine aux Jeux Olympiques de Tokyo.

(L'essentiel/Nina Seddik)