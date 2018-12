Sa célébrité lui permet d'éviter les contraventions

Ellen DeGeneres a fait une apparition dans le talk-show «Jimmy Kimmel Live!» lundi soir, et l'animateur l'a interrogée sur son amour des voitures et de la vitesse. L'animatrice américaine a alors expliqué que, The Ellen DeGeneres Show l'ayant rendue facilement reconnaissable, elle n'avait même plus besoin de convaincre les agents de police de ne pas lui donner d'amende lorsqu'elle se faisait arrêter pour excès de vitesse.

«Je roule un peu au-dessus de la limite suggérée, car certaines d'entre elles sont très basses. 30 miles à l'heure (environ 48 km/h), non mais sérieusement?! Je faisais du 35 miles pour aller au travail l'autre jour, et ce policier à moto était caché... et il m'a arrêtée. Il s'est approché et a dit : ''Je vous ai arrêtée parce que vous faites du 35 dans une zone 30", puis il m'a un peu dévisagée pour être sûr que c'était moi, a-t-elle raconté avant d'ajouter que l'officier avait rapidement changé de ton quand elle lui avait remis son permis de conduire. Il a dit : ''Vous faites beaucoup de bonnes choses pour le monde, donc tenez, allez-y''. C'était étrange.»

«Vous voulez un selfie?»

La star de 60 ans a souligné qu'elle était une conductrice assurée et qu'elle dépassait rarement les limites de vitesse à présent. Elle a toutefois admis avoir utilisé son charme pour éviter une autre contravention alors qu'elle conduisait sur une autoroute l'année dernière. «J'ai été arrêtée pour excès de vitesse. Cette fois, j'allais très vite, s'est-elle souvenue. Je me suis garée et l'officier est arrivé sur le côté. J'ai baissé la fenêtre et il a dit : ''Écoutez, je… Oh ! Ma femme vous adore!'' Je lui ai dit : ''Oh, super ! Vous voulez un selfie?'' On a donc pris un selfie. Parfois, ça aide d'être célèbre».

Au cours de son interview, Ellen DeGeneres a également parlé de son spectacle comique intitulé Relatable, disponible sur Netflix. Le projet marque son premier spectacle humoristique en 15 ans et elle a indiqué qu'elle en avait profité pour montrer à ses fans un côté «différent» de sa personnalité. «Ça a été ma vie pendant 20 ans, partir en tournée, et c'était vraiment difficile parce que c'était le début, et personne ne savait qui j'étais. Alors, quand j'en ai eu fini avec ça, j'ai arrêté, a-t-elle poursuivi. Et puis ça fait 15 ans, ça me manquait et je me suis dit que ce serait un défi d'en faire un autre. Et j'ai simplement décidé de commencer à écrire. Et j'en suis vraiment heureuse».

(L'essentiel)