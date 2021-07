Gigi Hadid craignait d’être une mauvaise mère

Si elle est aux anges depuis l’arrivée de sa petite Khai, née le 24 septembre 2020, Gigi Hadid, a connu bien des tourments en attendant l’arrivée de son premier enfant. «Pendant ma grossesse, j’ai tenu deux journaux intimes. J’ai appelé l’un mon «bon journal» et l’autre mon «mauvais journal», confie-t-elle dans Harper’s Bazaar.

Le top model de 26 ans a ainsi pu s’exprimer en séparant ses sentiments positifs et négatifs. Qu’avait-elle donc écrit dans son «mauvais journal»? «Mon anxiété et les jours où je me disais: "Suis-je une assez bonne personne pour être mère?"», a expliqué la sœur de Bella Hadid. «Je ne voulais pas me sentir coupable de penser ces choses ou de les poser sur papier».

La jeune maman assume donc sans rougir ses deux journaux intimes. «Ils trainent n’importe où dans la maison et quand il y a en un près de moi, j’écris dedans», dit-elle. L’Américaine pense même les montrer un jour à Khai, quand elle sera plus grande. Son compagnon et père de sa fille, Zayn Malik, qu’elle a rencontré en 2015, l’a soutenue pendant cette période délicate. Le chanteur britannique de 28 ans a aussi marqué des points avec sa belle-famille. «Il est charmant. Il a souvent le même avis que ma mère dans nos discussions. Il est donc malin d’une certaine façon», constate sa chérie.

