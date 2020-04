Agathe Auproux: son téton pointe et c'est le déluge

Franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et pourtant. Agathe Auproux, ex-chroniqueuse chez Cyril Hanouna, a été la cible de critiques sexistes et vulgaires après avoir publié un selfie sur Instagram sur lequel on voit son téton gauche pointer à travers un pull de sport.

La Française de 28 ans ne s'est pas laissé faire et a violemment réagi en story. «Les gars, on va établir un contrat pour régir nos rapports sur mon profil: le moindre commentaire déplacé sur mes seins (et autre), je le bloque. Si t'as envie de me suivre, de commenter, d'interagir, tu t'abstiens de remarques à caractère sexuel. C'est clair?», a commencé Agathe. Elle a ensuite rappelé que nous étions en 2020 et que si elle avait envie de porter ou non un soutien-gorge sous ses habits, c'était son choix. «Évacuez votre frustration ailleurs que sous mes photos», a-t-elle demandé aux «pervers dégénérés» qui ont écrit des commentaires déplacés.

Pas calmée, elle a poursuivi: «Si vous étiez en face de moi, vous prendriez une grosse claque dans vos grosses têtes. Je ne peux plus vous blairer. C'est à cause de vous que les meufs n'osent plus s'habiller comme elles veulent et ont honte de se sentir sexy». Elle a encore conseillé à ces «dizaines d'abrutis» de se canaliser, de s'hydrater et de se branler. Si tel ne devait pas être le cas, la journaliste a prévenu que son profil deviendrait «hyperaseptisé». «Je ne posterai que des photos retouchées uniquement dans le cadre de la promotion de marques. Les commentaires seront restreints. Je ne partagerai plus rien avec vous en story. Et longue vie aux tocards», a-t-elle conclu.

(L'essentiel/fec)