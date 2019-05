«Selena Gomez, heureuse et en bonne santé»

En 2018, Selena Gomez avait attiré bien des regards lors du gala de charité qui se déroule chaque année au musée d'art de New York. Elle s'y était présentée avec une magnifique robe transparente blanche et un sac à main couleur crème sur lequel on pouvait lire le proverbe biblique «la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée».

C'est donc peu dire que son absence du Met Gala 2019 n'est pas passée inaperçue. Beaucoup ont rapidement supputé que l'artiste de 26 ans était, comme ça déjà été le cas par le passé, en proie à des problèmes d'anxiété et de dépression. Il en est rien! «Elle est heureuse, en bonne santé et en pleine forme, a déclaré une source à ET. Elle ajoute que «Selena aime ce qu'elle fait et ses fans, mais n'apprécie pas la pression d'être observée comme sous un microscope».

Des propos rassurants qui font échos à la sympathique story, postée sur Instagram par la star, le 5 mai 2019, veille du gala new-yorkais. On la découvre s'amuser avec des amis à Disneyland, dans la ville d'Anaheim, en Californie.

(L'essentiel/jde)