Chris Evans réagit à l’apparition de son pénis

C’est LE tweet que tout le monde attendait, ou du moins tous ceux qui avaient vu ou entendu parler de la bourde de Chris Evans qui avait montré son pénis par erreur sur Instagram. Trois jours après sa mésaventure, l’acteur de 39 ans a fait sa réapparition sur les réseaux sociaux.

L’Américain a assumé sa boulette et l’a même utilisée pour faire passer un message à ceux qui le suivent. «Maintenant que j’ai votre attention…», a-t-il commencé, accompagné par un émoji d’un homme gêné et par un autre qui hausse les épaule. «Allez voter le 3 novembre!!!» a-t-il poursuivi, faisant référence à la prochaine élection présidentielle américaine qui se jouera entre Donald Trump et Joe Biden.

Now that I have your attention

????‍♂️????‍♂️....



VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

(L'essentiel/jfa)