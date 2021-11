Une robe d’Amy Winehouse vendue une fortune

La robe portée par la chanteuse Amy Winehouse lors de son dernier concert a été vendue pour 243 200 dollars, soit 16 fois plus que sa valeur estimée, lors d’une vente aux enchères organisée en Californie. Winehouse a porté cette robe noire imprimée bambou lors d’un concert à Belgrade en 2011.

Un mois plus tard, le 23 juillet, elle est décédée à son domicile à Londres d’une surdose d’alcool. Elle avait 27 ans et avait lutté contre la dépendance à l’alcool et aux drogues. La robe vendue était l’objet le plus précieux d’un total de 800, dont des livres, des DVD, ayant appartenu à l’artiste et qui ont été proposés aux enchères par ses parents, Mitch et Janis.

Quelque 4 millions de dollars ont été obtenus à l’issue de la vente organisée samedi et dimanche par la maison Julien. Un sac à main en forme de cœur réalisé par Moschino, que Winehouse avait porté lors des Brit Awards en 2007, a été vendu pour 204 800 dollars. D’autres robes lui ayant appartenu ont été vendues à des prix allant de 12 500 à 150 000 dollars.

(L'essentiel/AFP)