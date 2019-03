Kristen Bell accusée d'avoir exploité un enfant

En lançant sa marque de couches-culottes bio par le biais d'une vidéo publiée sur Instagram, Kristen Bell n'aurait pas cru que cela engendrerait une telle polémique.

C'est la phrase «Voici Jordan, et Jordan fait dans sa culotte», dite par la star de 38 ans dans la vidéo, qui a mis le feu aux poudres et provoqué l'exaspération des internautes. Ces derniers estiment qu'elle et son mari, Dax Shepard, également présent dans la séquence, ont ni plus ni moins exploité un enfant qui n'est pas le leur à des fins commerciales. «Alors vos enfants ont droit à une intimité, mais ça ne vous gène pas d'exploiter ceux des autres pour vous faire de l'argent?», peut-on lire en guise de commentaires.

La réponse de Kristen Bell ne s'est pas fait attendre: «Si nous (Dax et moi) exposons le visage de nos propres enfants, il y a un vrai risque pour qu'ils soient ensuite ennuyés, ou qu'un inconnu les approche et connaisse leur nom, a-t-elle expliqué. Je ne reproche pas aux autres parents de montrer leurs enfants, ils n'ont pas les mêmes inquiétudes en termes de sécurité. De plus, Jordan n'est pas le véritable prénom de la petite fille.»

(L'essentiel)