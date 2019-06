Mila et Ashton séparés? Ils ne le savaient pas...

Ashton Kutcher et Mila Kunis ont tenu à prouver que tout va bien dans leur couple en se moquant des rumeurs de séparation dans une vidéo postée sur Instagram. Dans le clip, on les découvre dans leur voiture alors que l'actrice regarde la dernière couverture du magazine In Touch Weekly sur son téléphone. Elle déclare à son mari: «C'est fini entre nous». L'acteur fait alors semblant d'être choqué et son épouse continue de lire les slogans de la couverture en lui précisant: «Je me sentais "étouffée"».

«Tu t'es sentie étouffée par moi ?!, réplique son partenaire. Parce que j'étais tellement dominateur, c'est ça?» Faisant référence à un autre slogan de la couverture, Mila Kunis poursuit: «En plus, j'ai emmené les enfants parce que ton secret était très sombre». «Tu as emmené les enfants? Je ne les ai même plus? Ce secret devait être très sombre», rétorque Ashton Kutcher. En conclusion de la vidéo, la star de «Bad Moms» s'exclame «Merci» en brandissant son téléphone à la caméra laissant voir la couverture complète.

«#fakenews»

Après avoir partagé leur clip, le couple a été inondé de messages de leurs célèbres amis, dont un, humoristique, de Dax Shepard : «MER*E !!! J'allais faire mes avances à MK (Mila Kunis) !!! J'exige d'être remboursé !» De son côté, Demi Lovato a commenté: «C'est génial. Vous me manquez», tandis que Rumer Willis, la fille de l'ex-épouse d'Ashton Kutcher, Demi Moore, a écrit : «#fakenews» avec l'emoji d'une personne qui prend sa tête entre ses mains.

Mila Kunis et Ashton Kutcher se sont mariés en 2015 et ont deux enfants: une fille de quatre ans, Wyatt, et un fils de deux ans, Dimitri. Les deux stars s'étaient d'abord liées d'amitié sur le tournage de «That '70s Show», ils ont ensuite décidé de devenir des «amis spéciaux» et ont fini par tomber amoureux l'un de l'autre.

(L'essentiel/cover media)