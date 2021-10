«La séduire? Je me suis dit qu'elle était inatteignable»

Depuis près de deux ans, Thom Evans, le chéri de Nicole Scherzinger, vit un rêve éveillé. Pour la première fois, l’ex-rugbyman de 36 ans s’est exprimé sur sa relation avec la chanteuse des Pussycat Dolls qu’il a rencontrée en 2019, dans «The X Factor». Sur le plateau de l’émission britannique, où l’Américaine était jurée, l’Écossais concourait au sein d’un groupe de joueurs de rugby qui chantaient. Après son passage, Thom est allé voir Nicole, 43 ans, dans sa loge pour la remercier de ne pas avoir éliminé son boys band. Et l’attraction entre eux a été immédiate.

«Je n’ai jamais pensé séduire Nicole car cela n’aurait pas été professionnel. Et elle est tellement adorable et incroyable à tous les niveaux. Je me suis juste dit qu’elle était inatteignable pour moi», confie-t-il au Sun. Malgré tout, le sportif s’était demandé comment faire pour revoir la star.

«On s’amuse tellement ensemble»

«Avec Nicole, je me suis dit que la contacter par messages privés sur les réseaux ne serait pas la chose à faire. Si je l’avais fait, j’aurais été rejeté et cela aurait été très gênant.» Par chance, les deux ont eu l’opportunité de se revoir assez rapidement. «Je suis si content que cela se soit passé naturellement. C’était juste un premier rendez-vous et cela a été très agréable de la connaître de cette manière», se souvient-il.

Depuis qu’il roucoule avec l’ancienne compagne de Lewis Hamilton, Thom, qui compte parmi ses ex Kelly Brook, est aux anges. «Elle est si facile à vivre et on s’amuse tellement ensemble. J’ai gagné le jackpot, se réjouit-il. On dit souvent que lorsque vous tombez sur la bonne personne, vous le savez. Pour ma part, je n’avais encore jamais ressenti cela. Mais dès mes premiers jours avec Nicole, tout a été génial et cela ne s’est jamais arrêté.»

(L'essentiel/lja)