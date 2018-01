Un fou poignarde le fiancé d'une ex-​​Miss France

Christophe Malmezac a vécu une terrible agression lors du réveillon du Nouvel An. Alors qu'il sortait d'une station de métro de Lyon, avec sa compagne, Marine Lorphelin, et des proches, le jeune homme a été sauvagement agressé par un inconnu qui s'est précipité sur lui, selon «Le Progrès».

Armé d'un couteau, le malfrat, atteint de troubles psychiques et fan de Miss France 2013, a tenté de le poignarder à plusieurs reprises à la gorge et au ventre. Après l'attaque, Christophe a été hospitalisé d'urgence mais son papa a pu donner des nouvelles rassurantes: «Christophe va mieux, confie-t-il à «Fenua TV».

L'auteur arrêté jeudi

Durant l'agression, Christophe Malmezac s'est débattu contre son agresseur et en attrapant le couteau à pleine main, il a eu plusieurs doigts entaillés. Il a donc été opéré, et, d'après le médecin, il devrait retrouver l'usage et la mobilité de ses doigts, ce qui est d'autant plus important qu'il est guitariste et adore le wake board.

Les policiers lyonnais chargés de l'enquête ont finalement pu arrêter l'agresseur de Christophe, jeudi, près de Grenoble. Sans doute choquée, Marine Lorphelin ne s'est pas encore exprimée sur cette affaire.

(L'essentiel/lja)