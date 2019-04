Blac Chyna veut changer et s'assagir

On la connaît surtout pour ses frasques en tous genres et sa réputation sulfureuse, mais aujourd'hui Blac Chyna a décidé de changer. Elle veut désormais se montrer sous sa véritable identité: Angela White. Mère de deux enfants, dont une fille, Dream, 2 ans, qu'elle a eue avec son ex, Rob Kardashian, l'ancienne stripteaseuse se dit victime de la presse qui ne l'a jamais épargnée.

Elle a donc rétabli la vérité à son sujet, sur Instagram. «Ces deux dernières années, les médias vous ont donné une certaine image de moi et des personnes qui me sont proches. J'ai été harcelée, humiliée, manipulée et discréditée en tant que mère!», a-t-elle écrit.

La bimbo américaine admet cependant avoir sa part de responsabilité: «En regardant mes actions passées, j'ai réfléchi et compris que cette confusion était grave. Bien sûr, je ne suis pas fière de la peine que j'ai causée et je fais de mon mieux pour m'améliorer», a-t-elle continué.

La starlette de 30 ans a ensuite précisé que son pseudo, Blac Chyna, ne le définissait pas en tant que personne. Elle s'estime aussi très chanceuse d'avoir deux enfants incroyables et a promis à ses fans de plus souvent se comporter en tant que maman, «du point de vue d'Angela White». Reste à savoir si elle tiendra sa promesse...

