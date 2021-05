«Je ne savais rien du comportement de mon mari»

#Exclu @anne_sinclair se confie au magazine @ELLEfrance, quelques jours avant la parution de son livre évènement « Passé composé » @EditionsGrasset. 7 sur 7, #DSK… Pour la première fois, elle raconte les grands chapitres de sa vie.

Dix ans après l'affaire du Sofitel de New York (14 mai 2011), qui a mis fin à la carrière politique de Dominique Strauss-Kahn, le magazine Elle a donné la parole à son ex-épouse. Anne Sinclair revient évidemment sur cet épisode mouvementé, qui a brisé son couple et changé le cours de son existence. «Je veux que l'on comprenne que je ne savais rien des comportements de mon mari. Je sais que c'est difficile à admettre mais pourtant, c'est vrai», explique-t-elle dans les colonnes du magazine féminin.

Celle qui partage désormais sa vie avec l'historien Pierre Nora souligne qu'elle «baignait dans le déni» avec DSK. «Il avait un pouvoir de persuasion très fort; quand j’avais des soupçons, il les démontait et j’avais envie de le croire. Dominique me connaissait très bien, il savait très bien comment me convaincre. Qu’on m’ait "prévenue", c’est faux! Quiconque dirait aujourd’hui que j’étais au courant mentirait».

«On ne laisse pas tomber un homme qui est à terre»

L'ancienne journaliste vedette de TF1 fait également quelques révélations sur la campagne présidentielle de 2012, pour laquelle DSK était donné grand favori. «Contrairement à ce que l'on a dit, je n'avais pas envie d'aller à l'Élysée, DSK non plus d'ailleurs (...) C'était un enchaînement de circonstances...». Anne Sinclair évoque aussi la forme de soumission qui caractérisait sa relation avec l'ex-patron du FMI. «(...) J’ai reproduit le schéma de dépendance qui me liait à ma mère. (...) J’étais avec lui dans la hantise du désaccord et la crainte de lui déplaire. Alors, était-ce de l’emprise, je ne sais pas, mais en tous les cas, de la soumission et de l’acceptation», témoigne-t-elle encore.

Anne Sinclair partage désormais sa vie avec l'historien Pierre Nora

L'ancienne présentatrice de «7 sur 7», qui sortira prochainement son autobiographie («Passé composé»), souligne qu'«on ne laisse pas tomber un homme qui est à terre» pour expliquer pourquoi elle a d'abord continué à soutenir DSK, avant de le lâcher, suite à l'affaire du Carlton à Lille (NDLR: le nom de Dominique Strauss-Kahn était cité pour des faits de viol en réunion et proxénétisme).

