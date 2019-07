Pixie Geldof veut être amie avec les extraterrestres

Pixie Geldof pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et elle aimerait bien faire ami-ami avec les autres êtres présents dans notre galaxie. Invitée du podcast «Alien nation with Jo Wood», la chanteuse et mannequin de 28 ans a confié qu'elle avait aperçu un objet volant non identifié quand elle séjournait à Rome, en 2017.

«J'ai vu des lumières bizarres. Il y avait une étoile vraiment étrange à côté de la lune et je n'avais jamais vu une étoile à cet endroit. Avec mon amie, on s'est convaincues qu'on avait vu un ovni», s'est-elle souvenue. Si les extraterrestres entrent un jour en contact avec elle, Pixie ne fuira pas, au contraire. «Je ne crois pas que j'aurais peur. D'abord, je leur dirais: «J'avais raison, vous êtes là.» J'aimerais être amie avec les aliens», a-t-elle dit.

La Britannique pourrait peut-être essayer de rassurer Robbie Williams. Le chanteur a une peur bleue des extraterrestres. Interrogé par Jo Wood, il a admis qu'il avait fait installer un système de sécurité actif 24 heures sur 24 chez lui par crainte d'être contacté par les petits hommes verts. «J'ai toujours eu peur de leur parler, parce que ça pourrait les rendre réels alors que s'ils sont juste dans ma tête, ils y restent.»

(L'essentiel/jfa)