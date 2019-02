Kim Kardashian risque de perdre une fortune

Kim Kardashian ne risque pas d'être totalement sur la paille, mais bel et bien d'y laisser quelques plumes. Selon TMZ, la star de 38 ans est confrontée à un futur procès colossal. En cause, ses fameux «Kimojis», des emojis animés et GIFs, lancés par la star de la télé-réalité à son effigie, en 2014.

Le développeur de l'application, David Liebensohn, avec lequel elle a travaillé pour les créer, lui réclame aujourd'hui 100 millions de dollars pour fraude et rupture de contrat. Ce montant pharaonique équivaut à quasiment un tiers de la fortune de la bimbo, estimée en 2018 à 350 millions de dollars par «Forbes».

«Absurde et ridicule»

Si des documents légaux indiquent que Kim avait initialement accepté de lui laisser 60% des bénéfices des «Kimojis», elle aurait annulé la promesse de transaction dans la foulée car elle n'aurait pas apprécié qu'un associé de Liebensohn partage des informations personnelles à son sujet sur le web. Le plaignant soutient pourtant que la femme de Kanye West était au courant de cela avant la conclusion d'un accord. Elle aurait donc utilisé cette excuse pour annuler le contrat, avant de vendre l'application à Instagram.

S'il n'a jamais voulu laisser tomber l'affaire, David Liebensohn affirme que les avocats de Kim auraient tenté de faire pression sur lui pour qu'il abandonne. L'un d'eux a même qualifié cette affaire d'«absurde et ridicule»: «M. Liebensohn a attendu plus de quatre ans pour déclarer que l'accord ne lui plaisait pas. Il a intenté ce procès sans fondement. Nous sommes confiants sur le fait que le cas sera classé sans suite».

