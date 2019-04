«Ne vous inquiétez pas, je serai bientôt de retour»

Alors qu'on la disait retenue contre son gré par sa famille dans une maison de repos depuis le début du mois d'avril 2019, Britney Spears vient de balayer cette rumeur. Fragilisée par l'état de santé de son père malade, la chanteuse de 37 ans a bel et bien choisi de se faire interner afin de pouvoir se reposer. Profitant d'une sortie exceptionnelle de la clinique le 23 avril 2019, Britney a posté une vidéo sur Instagram afin de rassurer ses fans. «Je voulais juste dire à tous ceux qui s'inquiétaient que tout va bien. Ma famille a vécu beaucoup de stress et d'anxiété dernièrement. J'avais juste besoin de temps, mais ne vous inquiétez pas, je serai de retour très bientôt».

L'artiste a également écrit un long message accompagnant sa vidéo, afin de rétablir la vérité sur la période sombre qu'elle traverse. «Les choses qui sont dites sont devenues incontrôlables. Il y a des rumeurs, des menaces de mort pour ma famille et mon équipe, et tellement de choses folles. J'essaie de prendre un moment pour moi, mais tout ce qui se passe ne fait que rendre les choses plus difficiles pour moi. Ne croyez pas tout ce que vous lisez et entendez», a-t-elle expliqué.

La star américaine a ensuite raconté que son ancien manager, Sam Lufti, avait envoyé des mails à ses proches, il y a quelques années, en se faisant passer pour elle. Une véritable trahison pour Britney. «Il faisait semblant d'être moi et communiquait avec mon équipe avec une fausse adresse électronique. Ma situation est unique, mais je promets de faire ce qu'il y a de mieux en ce moment, a-t-elle précisé. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis forte et je défends ce que je veux. Votre amour et votre dévouement sont incroyables, mais ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un peu de vie privée pour faire face à toutes les difficultés de la vie. Si vous pouviez l'accepter, je vous en serais éternellement reconnaissante. Je vous aime». De quoi rassurer ses nombreux admirateurs.

(L'essentiel/lja)