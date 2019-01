Trop belle pour vendre de la drogue

Invitée sur le plateau d'une radio américaine, Amber Rose a fait une surprenante révélation sur son passé. L'actrice de 35 ans, qui n'a jamais caché son métier de strip-teaseuse, a affirmé qu'elle avait baigné dans le trafic de cocaïne pour joindre les deux bouts. Elle habitait alors dans le sud de Philadelphie.

«J'étais jeune et j'avais le rôle de "reine de la maison". Je devais le faire pour nourrir ma famille», a-t-elle expliqué. Amber a voulu devenir dealeuse. «Mais on m'a dit que je n'aurais aucune chance. Étant une fille, je me serais fait voler la marchandise et j'étais trop jolie pour que l'on me prenne au sérieux», a-t-elle expliqué. La bimbo s'est donc limitée à un travail de l'ombre, qui consistait à peser la drogue et la mettre en sachets pour les dealers de rue. Mais la police l'a rapidement arrêtée, l'empêchant de poursuivre cette activité délictueuse.

Désormais, l'ex du rappeur Wiz Khalifa se dit prête à assumer son histoire personnelle. Elle estime en effet que cet aveu peut avoir une influence positive sur les gens. «Je suis célèbre depuis plus de neuf ans. Je n'ai jamais parlé de cela à personne et je pense qu'il est temps de le faire. J'ai envie de montrer aux gens qu'il est possible de grandir».

(L'essentiel/szu)