Ce bisou sur la bouche de son fils fait débat

Tout l’amour d’une maman pour son enfant. L’image attendrissante postée par Nabilla sur Instagram fait pourtant débat parmi les 6,7 millions d’abonnés de la Franco-Suisse. En cause, le fait qu’elle embrasse son petit Milann, qui aura 2 ans en octobre 2021, sur la bouche.

«Tu es une merveilleuse maman, mais on n’embrasse pas les enfants sur la bouche», «Pas sur la bouche, les microbes!», «C’est grave d’embrasser son enfant sur la bouche. Je n’ai jamais compris», «Voilà comment on attrape facilement des maladies! (ndlr: Nabilla avait attrapé le syndrome pieds-mains-bouche récemment après avoir bécoté son fiston)», peut-on lire dans les commentaires de l’image. D’autres fans, eux, ont pris la défense de leur idole ne trouvant rien de choquant: «Sur cette photo, je ne vois que de l’amour entre une mère et son fils. Point», «Moi aussi, j’embrasse mes enfants sur la bouche, et alors? Il n’y a rien de plus beau», «J’ai 27 ans et j’embrasse ma mère et ma grand-mère sur la bouche depuis que je suis née et je le ferai encore pour toute la vie car j’y tiens. C’est une marque d’amour très profonde».

Nabilla, 29 ans, n’est pas restée insensible au débat animé sur son compte. Elle a pris position de manière très claire, d’abord sur Snapchat. «Ne le prenez pas mal. Je m’en fous de ce que vous pensez. Je ne trouve pas ça grave de faire des bisous sur la bouche. Mon fils n’a pas 10 ans, 13 ans ou 18 ans. Et quand bien même, les mamans font ce qu’elles veulent. C’est leur bébé, leur fils.» La starlette, révélée par la téléréalité, en a remis une couche peu après sur Twitter, en partageant un article qui se faisait l’écho de cette polémique: «Pauvres gens. Ils n’ont pas encore compris que leur avis n’intéresse que leur chat. Je vous aime les haters.»

(L'essentiel/fec)