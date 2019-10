Archie et Meghan font pleurer le prince Harry

Grand moment d'émotion pour le prince Harry aux WellChild Awards, mardi soir au Royal Lancaster Hotel de Londres. Le duc de Sussex, qui avait fait le déplacement avec sa femme Meghan, soutient l'association qui vient en aide aux enfants gravement malades depuis de longues années.

Lors de la cérémonie de remise des prix, Harry devait prononcer un discours rendant hommage aux adolescents gravement malades et au personnel qui leur vient en aide. Profondément touché, le duc de Sussex, habituellement si tranquille, s'est battu avec ses émotions en évoquant sa nouvelle vie de père de famille.

« Faire tout notre possible pour protéger et aider notre enfant »

«L'année dernière, quand ma femme et moi étions ici, nous savions que nous attendions notre premier enfant - personne ne savait à ce moment-là - et je me souviens…, a-t-il commencé la voix tremblotante comme le note Voici. À cet instant, le prince a baissé la tête et l'hôtesse Gaby Roslin est venue à ses côtés pour lui prendre le bras tandis que le public applaudissait.

«Désolé», a-t-il lâché avant de poursuivre. «Je me souviens avoir serré si fort la main de Meghan pendant la soirée, et nous nous demandions tous les deux ce que cela ferait d'être parents un jour et surtout ce que cela ferait de faire tout notre possible pour protéger et aider notre enfant s'il devait naître avec une maladie ou tomber malade avec le temps».

(L'essentiel/kao/cga)