Sofia Richie est très éprise de Scott Disick

Elle file le parfait amour avec l'ex de Kourtney Kardashian depuis près d'un an. Pourtant, c'est la première fois depuis le début de sa relation avec Scott Disick, que Sofia Richie, 20 ans, parle officiellement de son histoire d'amour avec l'entrepreneur de 35 ans.

Dans les lignes du journalSydney Morning Herald, la fille de Lionel Richie se dit très épanouie: «Nous sommes heureux, on roucoule. Nous sommes comme de meilleurs amis et c'est la connexion la plus forte que nous ayons. C'est grâce à cela que ça marche entre nous». De quoi faire taire les mauvaises langues qui les disaient séparés après des soi-disant infidélités de Scott: «C'est difficile d'éviter toutes les rumeurs. Mais tout est tellement faux. Je ne lis rien de ce qui se dit car ça me met en colère», a-t-elle conclu.

De son côté, Scott Disick s'était déjà exprimé sur son histoire avec la jeune femme devant les caméras de «L'incroyable famille Kardashian». «C'est la première fois que je suis dans une relation avec quelqu'un d'autre que Kourtney, donc c'est clairement différent, mais c'est une bonne chose pour moi. Parfois je me sens coupable d'être passé à autre chose», avait-il partagé dans un épisode diffusé en août 2018. Pour rappel, il s'était séparé de la mère de ses trois enfants en juillet 2015 après maintes tentatives de rabibochage.

(L'essentiel/szu)