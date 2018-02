Jennifer Garner a-​​t-​​elle retrouvé l'amour?

A 45 ans, presque un an après son divorce en avril 2017 d'avec Ben Affleck, Jennifer Garner semble reconstruire sa vie amoureuse. C'est en tout cas ce que laissent supposer les photos publiées par le DailyMail mercredi sur son site et son compte Twitter. On y voit la belle bras dessus bras dessous, dans les rues de Los Angeles, avec un mystérieux inconnu, dans ce qui est décrit comme un moment d'intimité où la star est radieuse. De là à imaginer que ces deux-là soient plus que des amis...

PICTURE EXCLUSIVE: Jennifer Garner walks arm-in-arm with mystery man in LA https://t.co/JsTqgHRPh1– Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 14 février 2018

Qui qu'il en soit, l'inconnu ne doit pas manquer d'atouts s'il a réussi à faire sa place dans le cœur de celle qui incarna «Elektra». En effet, en 2016, la comédienne avait confié à Vanity Fair que Ben Affleck était l'amour de sa vie. «Il est la personne la plus brillante que je connaisse, la plus charismatique, la plus généreuse».

(L'essentiel/cma)