Robbie Williams et sa femme profitent des pubs

D'aucuns pesteront que les pauses publicitaires entre les émissions sont de plus en plus longues, et d'autres tourneront cet état de fait en avantage. Robbie Williams et sa femme Ayda Field font visiblement partie de la deuxième catégorie de personnes.

Tous deux jurés de «X Factor», les époux ont avoué qu'ils avaient profité de la pause publicitaire de l'émission anglaise, dont le tournage s'est terminé début décembre, pour faire l'amour en coulisses. «C'est incroyable le nombre de parties de jambes en l'air que vous pouvez faire pendant ce laps de temps», a partagé le chanteur de 44 ans.

Selon le magazine Iol, Robbie pense que la relation avec son épouse s'est améliorée depuis qu'ils travaillent ensemble. Même si devant les caméras, le couple joue la carte de la rivalité, cette expérience a eu un impact très positif sur leur vie sexuelle. On veut bien les croire...

(L'essentiel/szu)