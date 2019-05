Ressembler à Meghan, ça peut rapporter gros

Avec ses longs cheveux bruns, son sourire éclatant et ses yeux noisette, la Londonienne de 23 ans s'est toujours dit qu'elle avait un petit quelque chose de l'épouse du prince Harry. C'est en septembre 2017, deux mois avant l'annonce des fiançailles du membre de la famille royale et de l'actrice de «Suits», qu'Olivia Marsden a appris qu'elle n'était pas la seule à le penser. «Quelqu'un m'a dit que je lui ressemblais alors que je travaillais en tant qu'hôtesse de l'air dans un vol pour Toronto. Je l'ai pris comme un grand compliment», a confié la jeune femme au «Sun».

C'est grâce à sa mère, qui travaillait comme imitatrice de Madonna, que la jolie brune a été mise en contact avec des agences susceptibles de l'engager en tant que sosie de la duchesse de Sussex. «En quelques jours, j'avais signé un contrat. On m'a promis que je gagnerais entre 200 et 1000 livres par jour. Ce qui a été le cas.

Soucieuse de bien faire son travail, Olivia s'est abonnée à des dizaines de comptes Instagram qui décortiquent les looks de Meghan et a passé des heures à regarder des vidéos de l'épouse du prince. Elle est même tombée enceinte un mois après l'Américaine: «Les gens me demandent si je l'avais prévu, mais ce n'est qu'un heureux hasard!»

(L'essentiel/jfa)