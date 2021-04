La femme qui accuse Ronaldo veut 65 millions

Kathryn Mayorga, une ancienne mannequin de 37 ans qui a accusé Cristiano Ronaldo de viol en 2009 à Las Vegas, réclame un dédommagement d'environ 65 millions d'euros, d'après la presse britannique qui a pu consulter les documents du tribunal. Plus de 21 millions sont réclamés au nom «de sa douleur et sa souffrance passée», la même somme pour «sa douleur et souffrance future» et le reste au titre des «dommages et intérêts».

L'Américaine prétend avoir été violée par le footballeur portugais dans une chambre d'hôtel de la capitale du jeu aux États-Unis, après que les deux se sont rencontrés dans une boîte de nuit. Des allégations qui ont toujours été fermement réfutées par la star portugaise: «Le viol est un crime abominable qui va à l'encontre de toutes mes convictions», avait-il déclaré en 2018.

La justice américaine a décidé de ne pas inculper Ronaldo arguant que les faits «ne peuvent être prouvées hors de tout doute raisonnable». Un accord avait été trouvé entre l'ex-joueur de Manchester United et la jeune femme à hauteur de 375 000 dollars. Mais elle était revenue sur sa décision quelques années plus tard, souhaitant finalement porter l'affaire devant les tribunaux.

