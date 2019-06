À 18 ans, la fille de Will Smith fait son coming out

À 18 ans, Willow Smith sait déjà exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas en matière d'amour. La jeune femme, fille de Will Smith et de Jada Pinkett, a évoqué sa sexualité sans détour lors de l'émission de sa mère, «Red Table Talk», diffusée sur Facebook.

«J'aime autant les hommes que les femmes, donc je pense que je voudrais avoir un petit ami et une petite amie. Je pense que je pourrais être polyfidèle avec ces deux personnes», a expliqué Willow, sans tabou, face à sa maman. Pour elle également, la monogamie empêche de «s'élever au-delà du sentiment d'insécurité et de jalousie» et induit une «idée de propriété»: «Avec la monogamie, il n'y a pas de liberté. Tout se base sur la peur. Ça ne me convient pas. Je ne comprends pas cet engagement émotionnel».

Cette prise de position n'a pas ébranlé la maman de Willow, qui l'a écoutée attentivement. Après ces déclarations, Jada Pinkett Smith s'est contentée de dire à sa fille: «Peu importe, tant que tu es heureuse».

(L'essentiel/fec)