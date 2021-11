Si Camille Lellouche est connue pour ses sketchs désopilants et sa bonne humeur à toute épreuve, elle a aussi eu un passé très sombre. Interviewée dans «Sept à Huit», sur TF1, dimanche 28 novembre 2021, l’humoriste française, qui est également chanteuse, a révélé qu’elle avait subi la violence physique et psychologique de son premier petit ami, alors qu’elle était âgée de 19 ans. Pendant deux ans, Camille a vécu l’enfer auprès de cet homme qui avait une emprise totale sur elle. «Le pire moment, c’est quand j’ai cru que j’allais mourir. C’est un jour où je n’ai pas envie de faire l’amour avec lui», a-t-elle confié, les larmes aux yeux.

Son copain, qui pesait 120 kilos, était alors devenu fou de rage. «Il m’insulte, il commence à me mettre des droites dans tous les sens, des coups de coude dans le dos… a-t-elle raconté. Et j’ai commencé à me pisser dessus. Je lui dis: “Je suis en train de me pisser dessus“, j’essaie de contracter parce que j’ai un choc et il me dit: “Je m’en fous!“ Et il me roue de coups.»

«N’insiste pas»

Cette terrible épreuve était loin d’être finie pour la malheureuse. «J’ai dormi dans ma pisse, sur le sol, a-t-elle ajouté. L’humiliation la plus totale. Il était sur un matelas, moi je dormais par terre et je ne faisais que prier pour ne pas mourir. Il me dit avant de s’endormir: “Si tu bouges, si je t’entends même respirer, je te tue!“ Donc je suis dans un état affreux et j’ai envie de me vider encore parce que quand on a un choc, soit on vomit, soit on va à la selle.»

Camille a fini par quitter son tortionnaire, mais elle regrette de ne pas avoir osé porté plainte contre lui. Toutefois, la comédienne de 35 ans, qui a sorti le single «N’insiste pas», évoquant ce qu’elle a subi, encourage les victimes de violences conjugales à demander de l’aide et poursuivre en justice leur agresseur. Elle a aussi une pensée émue pour elles. «C’est horrible ce que je vais dire, mais je pense à des femmes qui ont tué leur mari violent. D’un coup, le cerveau vrille parce que tu arrives à un point de non-retour. Je pense qu’à ce moment-là, si j’avais eu une arme, je l’aurai tué, a-t-elle assuré. C’est très violent ce que je dis, mais c’est vrai.»

