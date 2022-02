Jusqu’à il y a peu, Chloé Jouannet suçait son pouce

Chloé Jouannet est la voix française de Meg, mouffette experte en arts martiaux, dans le film d’animation «Hopper et le hamster des ténèbres». Pour l’actrice de 24 ans, fille d’Alexandra Lamy que l’on retrouvera dans la saison 2 de «LOL: Qui rit, sort», l’expérience du doublage n’était pas nouvelle. «La première fois, c’était pour «Happy Feet». Quand j’étais petite, j’avais une voix très aiguë et je parlais beaucoup… du coup, j’ai doublé Gloria, un bébé pingouin», a-t-elle raconté à Télé-Loisirs.

Pas avare en confidences, la Française a expliqué que, tout comme son personnage de Meg, elle a grandi en devant faire face à de nombreuses railleries. Ceci parce qu’elle n’avait jamais, jusqu’il y a très peu de temps, perdu une habitude d’enfance. «J’ai sucé mon pouce jusqu’à l’âge de 24 ans! Je suçais mon pouce et je me mettais le doigt dans l’œil… C’était extrêmement bizarre! J’ai vraiment arrêté à cause du regard des autres. J’ai eu beaucoup de moqueries par rapport à ça. Mais je reprendrai quand je serai vieille, comme ça, on ne me fera pas de réflexion», a-t-elle confié. Lors de cette interview, Chloé Jouannet a également révélé que sa forme physique influençait sa santé mentale. «Le poids a été un complexe pendant longtemps et c’est un truc qui, parfois, est encore compliqué pour moi», a-t-elle livré.

(L'essentiel/jde)