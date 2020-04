«J'espère les terrifier avant qu'ils y pensent»

Robbie Williams n'a jamais caché les problèmes d'alcool et de drogue qu'il a connus au début de sa carrière quand il faisait partie du groupe Take That. Sobre depuis vingt ans, le chanteur de 46 ans se félicite d'être désormais libéré de ses addictions.

Cependant, le Britannique constate que la consommation d'alcool fait partie de la culture de son pays et que cela encourage les jeunes à en boire énormément. «Tout n'est qu'illusion dans la boisson et la drogue. En Angleterre, il y a tellement d'endroits où en consommer est aussi naturel que de respirer. Vous n'y pensez même pas. Vous finissez votre journée d'école et vous allez dans un pub pour boire», a-t-il déploré dans une story Instagram vendredi 17 avril, dont les propos ont été relayés dans le «Sun».

«J'ai beaucoup pensé à ça»

Pour l'interprète de «She's the One», s'enivrer ou se droguer est un véritable piège. «Ça devient une béquille dont les gens pensent avoir besoin et je le comprends parfaitement, a-t-il précisé. Mais c'est tellement dommage que cela paraisse si naturel de faire ça. Cela ne devrait pas l'être».

Alors pas question pour lui que ses quatre enfants, Theodora, 7 ans, Charlton, 5 ans, Colette, 1 an et Beau, 2 mois, vivent un jour le même enfer que lui. «J'ai beaucoup pensé à ça. J'aurai une conversation avec eux à propos de la drogue, probablement bien plus tôt qu'on pourrait le faire avec des enfants, a-t-il expliqué. Après c'est à eux de décider s'ils veulent s'écarter du droit chemin, mais j'espère les terrifier avant même qu'ils y pensent»

Selon Robbie, qui vit maintenant à Los Angeles avec sa femme, l'actrice Ayda Field, et leur petite famille, les drogues sont «des énergies très sombres et négatives qui nous consument».

(L'essentiel)