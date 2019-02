Un acteur de «Scrubs» atteint d'un cancer

Célèbre pour son interpretation de Ted Buckland dans la série médicale «Scrubs», entre 2001 et 2009, Sam Lloyd est au plus mal. L'acteur, qui souffrait d'importants maux de tête, a appris qu'il s'agissait d'une tumeur au cerveau. Un cancer des poumons s'est développé également jusqu'à son foie, sa colonne vertébrale et sa mâchoire. Cette mauvaise nouvelle survient quelques semaines après avoir accueilli son premier enfant avec son épouse Vanessa.

Sam Lloyd travaille dans la télévision depuis 1988, il est le neveu de la star de «Retour vers le futur», Christopher Lloyd. Il est apparu dans plusieurs séries télévisées comme Bones et Desperate Housewives.

Dans cette épreuve, l'acteur de 55 ans est bien entouré par ses proches mais aussi ses collègues de Scrubs. C'est sans compter sur l'aide du producteur de la série, Tom Hobert, et de son épouse qui ont lancé une cagnotte pour l'aider à combattre ce cancer. Déjà 70 000 dollars sur les 100 000 espérés ont été récoltés en une journée. Plusieurs comédiens ont fait part de leur soutien et partagé la collecte de fonds sur les réseaux sociaux.

This is Sam. He was Ted on SCRUBS. He’s a pal. Just had his first baby. Get involved if you can. I am. https://t.co/PwZQCuSC7G — Bill Lawrence (@VDOOZER) 5 février 2019

My pal Sam is fighting cancer. He played Ted on SCRUBS. He’s an incredible person and a new dad. Please donate if you can. ❤️https://t.co/9t49RKLaPn — Kate Micucci (@katemicucci) 5 février 2019

Tragic news from our beloved Sam (aka, Ted the Lawyer). I will of course be getting involved. Please send him your love. https://t.co/ivcKvmbi3K — Zach Braff (@zachbraff) 5 février 2019

