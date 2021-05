Demi Lovato fait son coming out non binaire

«Je suis fier·e de vous faire savoir que je m'identifie comme non binaire et que je vais officiellement changer mes pronoms. Cela est venu après un long processus de guérison et un travail d'autoréflexion.» C’est par ces mots, publiés sur les réseaux sociaux le 19 mai 2021, que Demi Lovato a fait son coming-out non binaire. Il faudra désormais utiliser le pronom «iel» pour définir l’artiste.

Une révélation qui intervient quelques semaines après que la star eut annoncé qu’elle s’identifiait comme étant pansexuelle, autrement dit attirée par des individus de n’importe quel sexe ou genre.

Libérée d’un poids, la star de 28 ans ne prétend toutefois pas être un porte-parole sur le sujet de l’identité de genre: «Je fais cela pour ceux qui n'ont pas été en mesure de partager qui iels sont vraiment avec leurs proches. Continuez à vivre dans la vérité et sachez que je vous envoie beaucoup d'amour.»

