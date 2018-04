Barbara victime d'un chantage à la sextape

Devenir célèbre comporte plein d'avantages, mais cela amène également son lot d'inconvénients. Et ce n'est pas Barbara Opsomer qui dira le contraire. Alors qu'elle participait à la 11e saison de «Secret Story», fin 2017, la jeune femme de 27 ans a appris que des vidéos la montrant en train de faire l'amour avec son ex avaient été postées sur Internet et même envoyées à des membres de sa famille.

La starlette avait toujours refusé d'en parler. Elle a finalement accepté d'en dire un peu plus au Youtubeur Sam Zirah. Elle a confié que ces images avaient été mises en ligne par une femme jalouse d'elle qui la fait chanter depuis plus de six ans et la menace de la «détruire».

«C'est quelque chose qui me fait énormément souffrir», a dit Barbara. Le plus dur pour elle a sans doute été la réaction de son père face aux sextapes. «Il m'a traitée de traînée», a précisé la Belge.

(L'essentiel/jfa)