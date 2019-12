Cyril Hanouna et sa compagne auraient rompu

Alors qu'il fait la pluie et le beau temps sur C8 avec les émissions qu'il présente ou qu'il produit, Cyril Hanouna connaît une zone de turbulences côté vie privée. L'animateur de «Touche pas à mon poste» et Émilie, sa compagne depuis 16 ans, ont en effet rompu, selon le magazine Public.

Le couple a donné naissance à deux enfants, Lino (né en 2012) et Bianca (née en 2011). Cyril Hanouna et Émilie se sont rencontrés en 2003. À cette époque, le premier était un animateur qui cherchait sa voie sur M6 et Fun TV. La seconde faisait des études pour devenir institutrice.

Cyril Hanouna n'a jamais caché que sa compagne suivait sa carrière à distance et qu'elle n'intervenait jamais dans ses choix. «Une fois que je rentre à la maison, elle ne me parle jamais de ce que j'ai fait. Elle ne veut jamais venir à une soirée avec moi», expliquait-il en 2016, dans l'émission «Le Divan», présentée par Marc-Olivier Fogiel.

(pp/L'essentiel)