«La séparation a été très violente pour moi»

S’il nage aujourd’hui en plein bonheur avec sa compagne, Alice Detollenaere, avec laquelle il a eu un petit Marius en 2021, Camille Lacourt a vécu des moments très difficiles, il y a quelques années. Interviewé par Kool Mag sur Instagram, le champion de natation est revenu sur son divorce d’avec son ex, Valérie Bègue, en 2016, après trois ans de mariage.

Camille se souvient qu’il avait eu un mal fou à digérer sa rupture avec Miss France 2008, mère de sa petite Jazz, aujourd’hui âgée de 9 ans. «La séparation avec la mère de ma fille a été très violente pour moi, a-t-il confié au média digital destiné aux hommes et aux pères. Il y a eu un mois où je pense que j’ai touché la dépression. Mes potes venaient… Je buvais bière sur bière pendant trois ou quatre jours. J’avais vraiment besoin de boire des bières pour dormir le soir, de ne pas parler. Mes potes attendaient que ça passe… Et puis, je me suis dit qu’il fallait que j’arrête».

C’est finalement grâce au sport que le nageur a pu retrouver le goût de vivre: «Sinon on ne s’en sort pas! Je me suis dit: «Tu as la chance d’avoir le sport pour t’en sortir, prends-là!»

(L'essentiel/lja)