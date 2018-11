Qu'est-​​il arrivé au visage de Cheryl Cole?

Après avoir mis sa carrière entre parenthèses pendant quatre ans, les fans de Cheryl Cole sont enchantés de la retrouver dans son nouveau clip, «Love Made Me Do It». Mais si la chanteuse de 35 ans, à en juger par ses pas de danse endiablés, semble toujours au top de sa forme, elle affiche une mine quelque peu transformée.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup pensent à une intervention de chirurgie esthétique. Il n'en est rien, selon les dires de la belle. «Tout mon corps, même mon visage, a changé depuis la naissance de mon fils (ndlr: Bear, 19 mois, fruit de ses amours avec Liam Payne)», a-t-elle glissé au Times en fin de semaine dernière.

«Je me fiche de savoir à quoi ressemble mon corps. Je n'en fais pas une obsession. J'ai créé la vie! Je suis émerveillée de ce que j'ai fait. Et je suis plus gentille avec moi-même à ce sujet. Je me concentre moins sur mes complexes, car ils ont devenus bien moins importants.»

Découvrez le nouveau clip de Cheryl Cole:

(L'essentiel/szu)