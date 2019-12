Brad et Jennifer remettent-​​ils le couvert?

Il semble loin le temps où Jennifer Aniston et Brad Pitt faisaient tout pour ne pas se croiser et où l'actrice de 50 ans ne parvenait pas à se remettre de la rupture. En 2019, l'ancienne héroïne de «Friends» a invité son ex-mari à son anniversaire, en février, et à sa fête de Noël.

«Brad et Jen ont une incroyable connexion qui ressemble même à un flirt parfois. Ils aiment le sens de l'humour de l'autre et ont une énergie contagieuse quand ils sont ensemble, mais ils insistent sur le fait que leur relation n'est que platonique», a confié un proche à «Us Weekly».

Il faut dire que les 5 ans de mariage du couple star des années 2000 ont connu une fin plutôt houleuse, quand l'acteur de 56 ans a quitté son épouse pour Angelina Jolie. «Il a fallu un moment à Jennifer pour guérir et à Brad pour ne plus se sentir coupable de la manière dont il était parti en 2005. Ils ont pris leur temps et ils sont tout à fait conscients de l'hystérie que leur relation provoque chez les fans», a ajouté la source du magazine.

(L'essentiel/jfa)