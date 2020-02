Il balance que «tout était truqué» à la «Star Academy»

Celui qui avait marqué les esprits de la saison 2 de la Star Ac', a fait des révélations chocs, mercredi, dans les colonnes du Parisien. Alors que la saison de l'émission de TF1 s'est terminée 18 ans plus tôt, la pilule n'est toujours pas passée pour Georges-Alain. Le candidat, qui a été éliminé en demi-finale, a déclaré que «tout était truqué». «J'avais découvert que c'est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission!».

Quand le candidat a découvert le pot aux roses, il affirme avoir «pété les plombs» et menacé la production de tout dévoiler. D'après lui, c'est ça qui aurait précipité son élimination en demi-finale. Finalement, ce sont Houcine et Nolwenn Leroy qui se sont retrouvés face à face pour la grande finale. Comme on s'en rappelle, c'est la Bretonne, Nolwenn, qui a remporté l'édition, une victoire qui lui a permis de lancer sa carrière.

Tu es en manque de notoriété mon p’tit chat ? Pourtant avec ta voix, tu aurais dû gagner ?!!????En attendant, sans la #StarAcademy tu serais encore chez toi et non à C+ ! Ce qui était « truqué » ...c’est sûr, c’est qu’Elton John ne voulait pas chanter avec toi ! #GeorgeAlain https://t.co/fQLty6EYrb — Nathalie ANDRÉ (@NathalieANDREtv) February 18, 2020

Les confessions de l'ancien candidat n'ont pas laissé de marbre la directrice de la saison 3 de l'émission à l'époque, Nathalie André, qui a réagi sur Twitter en demandant s'«il était en manque de notoriété», n'hésitant pas à lui lancer une petite pique. «Pourtant avec ta voix, tu aurais dû gagner?!! En attendant, sans la Star Academy tu serais encore chez toi et non à C+! Ce qui était "truqué"… c’est sûr, c’est qu’Elton John ne voulait pas chanter avec toi!».

Son ancien camarade de chambre, Houcine, a réagi en qualifiant ces accusations de «dingues» sur C8. L'ancien candidat affirme, lui, n'avoir assisté à aucune magouille durant l'émission. Jean-Pascal, l'ancien candidat de la saison 1 s'est dit «indigné» par les propos de Georges-Alain, assurant «qu'il veut se faire de la pub». «On ne peut pas dire des conneries pareilles. Il avait qu'à se plaindre au bout de deux ans. Je pense que c'est une connerie, il ne faut pas cracher dans la soupe. Il doit rembourser l'argent qu'il a gagné grâce à ça».

Malgré sa rancœur, Georges-Alain n'a pourtant pas abandonné le micro. L'homme de 44 ans est aujourd'hui commentateur sportif dans le football turc et compte bientôt sortir un album aux influences jazz, blues et groove.

