La starlette Nabilla a-​​t-​​elle déjà accouché?

Le petit Milann est-il déjà né? C'est la question qui agite le Net depuis que Nabilla et Thomas ont confié samedi sur Snapchat qu'ils se rendaient à la maternité. La starlette a expliqué qu'elle n'avait pas dormi à cause de contractions qui lui faisaient très mal et que son gynécologue lui avait demandé de se rendre à l'hôpital.

Alors que Thomas semble plutôt détendu, sa femme, elle, est paniquée par la perspective de devoir donner la vie. «Je suis morte de trouille les gars. On ne sait pas si c'est pour aujourd'hui ou pas, mais là ça ne va pas du tout», déclare la jeune femme de 27 ans, tandis qu'elle se filme dans la voiture qui l'emmène à la maternité.

Quelques heures plus tard, c'est son mari qui a partagé des images de lui vêtu d'une blouse et de chaussons ainsi qu'en train de remplir un questionnaire médical pour Nabilla. Depuis lors, plus de nouvelle du couple et les réseaux sociaux s'enflamment. Il faut dire qu'il est extrêmement rare que la jeune femme ne donne pas signe de vie pendant plus de 24 heures.

le baby royal il est où @Nabilla ????— ☀️vous êtes deux ? (@dylnmrl) 6 octobre 2019

bientôt 24h Nabilla elle a disparu ????— Lea (@leachavn_) 6 octobre 2019

Qui a des nouvelles de Nabilla ?? Mon inquiètude de ce dimanche— c nature peinture (@Marie_Rebillon) 6 octobre 2019

Les snap de Thomas et Nabilla me stress je veux des nouvelles????— Ève ???? (@Evouillems) 5 octobre 2019

L'accouchement de Nabilla c'est l'équivalent de l'accouchement de Megan Markle duchesse de Sussex pour les "français".— Amber (@Amber_TNC) 6 octobre 2019

(L'essentiel/jfa)