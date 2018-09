Harcelé, Rohff fait appel à la justice

C'est une drôle de mésaventure qu'a vécu Rohff dernièrement. Selon «Le Point», le rappeur de 40 ans a été harcelé par une femme pendant un mois. Housni Mkouboi, de son vrai nom, s'est rendu au commissariat de la commune française Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, le week-end dernier, afin de porter plainte contre celle-ci.

Cette femme aurait ainsi publié près de 3 000 messages insultants sur le compte Instagram de l'artiste. Ils auraient été décrits comme «incompréhensibles» par un proche de Rohff. De plus, l'intrigante aurait contacté la star sur son téléphone portable à plusieurs reprises et se serait même rendue dans son immeuble. «Elle est venue jusqu'à son domicile avant de voler du courrier dans sa boîte aux lettres, et notamment une facture de téléphone, c'est comme ça qu'elle a eu son numéro, indique la source. Il semble assez évident que cette femme est en souffrance et a besoin d'être soignée».

D'après son avocate, Rhoff ne connaît pas du tout sa harceleuse. «Nous souhaitons simplement que cette personne fasse l'objet d'une prise en charge médicale, explique la femme de loi. Manifestement, elle ne va pas bien. Il s'agit plus d'une mesure de protection vis-à-vis des enfants de mon client que pour lui-même. Lui peut se défendre. Mais on ne sait pas comment cette jeune femme pourrait réagir au contact des enfants de mon client. Elle s'est quand même rendue devant chez lui à plusieurs reprises avant de frapper à la porte».

(L'essentiel/lja)