Britney Spears a-​​t-​​elle frappé une employée?

Tout juste libérée de la tutelle de son père, Britney Spears doit faire face à une enquête de la police du comté de Ventury, a appris TMZ. Une gouvernante de la chanteuse de 39 ans a appelé la police lundi 16 août 2021, déclarant avoir été victime de violences.

Selon les informations obtenues par le site américain, l’employée de la star a confié aux agents qu’une altercation s’était produite entre Britney et elle au sujet de l’un des chiens. La gouvernante avait décidé d’emmener l’animal chez le vétérinaire et cette initiative n’a pas plu à Britney. Les deux femmes se sont disputées et la chanteuse aurait arraché le téléphone des mains de son employée.

Du côté de Britney, on nie toute altercation physique. D’après l’entourage de l’Américaine, la gouvernante a tout inventé. «Il s’agit d’exagérations destinées aux tabloïds, rien de plus que des ragots à propos d’un téléphone sans aucun coup ni blessure. Tout le monde peut porter des accusations, mais cette affaire aurait dû être classée immédiatement», a fait savoir l’avocat de la star à Buzzfeed. Il revient maintenant au procureur de district de décider de poursuivre, ou non, Britney Spears.

(L'essentiel/jfa)