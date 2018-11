Paris Hilton a rompu ses fiançailles

Après dix mois d'engagement et près de deux ans d'amour, Paris Hilton et Chris Zylka ont mis un terme à leur relation. «Tout a été fait trop rapidement et elle a compris qu'il ne lui convenait pas. Elle lui souhaite bonne chance et espère qu'ils pourront rester amis, a rapporté un proche du couple à E! News.

Une source a également déclaré à People que leur mariage, qui devait être célébré en ce mois de novembre 2018, n'allait jamais se produire: «Ils n'ont jamais eu de fête de fiançailles et les parents de Chris n'ont même jamais rencontré les parents de Paris».

Après avoir effacé toutes les traces de Chris sur les réseaux sociaux, la starlette de 37 ans a a évoqué sa rupture en utilisant une citation de Marilyn Monroe, qu'elle admire depuis son plus jeune âge.

L'héritière, devenue DJ, et l'acteur de 33 ans avaient rendu leur relation publique lors de la fête d'anniversaire de Paris, en février 2017. Le couple s'était ensuite fiancé au cours d'un voyage à Aspen, en janvier 2018. Chris Zylka avait alors demandé à la belle de l'épouser, au moyen d'une bague estimée à 2 millions de dollars. Le jeune homme lui avait même déclaré sa flamme en se faisant tatouer le nom de sa dulcinée sur son bras.

(L'essentiel/szu)